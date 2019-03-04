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PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lı kayıp

Terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ ile yaptığı anlaşma çerçevesinde serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

DHA | 04.03.2019 - 15:48..
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PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lı kayıp

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YPG/PKK'nın işgalindeki Bagoz, Şeddadi ve Hol'deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü, DEAŞ'la yaptığı anlaşma çerçevesince önceki gün 300'e yakın örgüt mensubunu salıverdi.

YPG/PKK'nın serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Bagoz, Şeddadi ve Hol'e götürüldü. Ancak daha sonrasında nereye gittikleri konusunda, net bilgi bulunmuyor.

PKK'NIN KİRLİ ANLAŞMASI

1 Mart'ta iki terör örgütünün vardığı anlaşma açıklanmıştı. YPG/PKK, bu anlaşma ile isteyen teröristlere kendi kontrolünde olmayan yerlere çıkış güvencesi vererek, Türkiye güzergahını açmıştı.

İki terör örgütünün anlaşması, DEAŞ'lıların Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine ve oradan Türkiye topraklarına sızma tehlikesini ortaya çıkarmıştı.

YPG/PKK, Ekim 2017'de, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle ABD'nin bilgisi dahilinde anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümünü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​ İlk olarak AA tarafından duyurulan pazarlık ve anlaşmaların, teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye'ye sızdırılmasını da içerdiği, uluslararası basına konu olmuştu.

DEAŞ - YPG BİRLİĞİ

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta DEAŞ'ın elindeki toprakların "yüzde 100'ünü" aldıklarını duyurmuştu.

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı, Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi. Örgüt, sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

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