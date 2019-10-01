PKK'ya karşı kış operasyonları başlıyor

Terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir kararlılıkla yaz boyunca operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, sonbahar ve kış aylarında da mücadelesine devam edecek.

Terör örgütü PKK'ya son aylarda büyük darbeler vuran Türk askeri, kış aylarında mağaralara giren teröristleri tek tek etkisiz hale getirecek.

Operasyonların bugün itibarıyla başlayacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

YAZ AYLARINDA 12 BİN 382 OPERASYON

Bakan Soylu, "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi.

Karlı dağların yılmaz bekçisi 'Mehmetçik' ViDEO ARŞiV



KIŞ PLANLAMASI YAPILDI

Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar kış demeden mücadele eden Mehmetçikler ViDEO ARŞiV