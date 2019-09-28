PlayStation 5 hakkında tüm bilgiler

Sony'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni oyun konsolu PlayStation 5, şimdiden birçok oyunseveri heyecanlandırmış durumda. Yeni nesil oyun konsolu ile ilgili birçok bilgi gizliliğini korurken, PlayStation 5'in şimdiye kadar piyasaya çıkan en güçlü oyun konsolu olması bekleniyor.

PlayStation 5'in kullanıcılara neler sunacağı ve fiyatının ne olacağı gibi bilgileri, sizler için hazırladığımız aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

Sony PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştığında, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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