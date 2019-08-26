PlayStation 5'in etkileyici 3 boyutlu tasarım görselleri

Google’ın Stadia bulut oyun servisini tanıtmasının ardından gözler oyun konsollarına çevrilmişken Sony, PlayStation 5 ile oldukça iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar oyun konsolunun tasarımı hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmasa da geçtiğimiz günlerde konsolun patent görüntülerini sizlerle paylaşmıştık.

Yukarıdaki görselde gördüğünüz etkileyici tasarım, iddialara göre yeni PlayStation 5 oyun konsoluna ait. Geçtiğimiz hafta Sony tarafından alınan bu patent, veri işleme ve çevre birimlerini kategorisinde kayıt altına alındı ve üzerinde Sony'nin yöneticilerinden Yusuhiro Ootori'nin ismi yer alıyor. Tasarım görüntüsüne bakarak bu görselin PlayStation 5'e ait olabileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Eğer patent görüntüleri yeni oyun konsoluna aitse, PlayStation 5 V şekilde yeni tasarımıyla karşımıza çıkacak. Sony'nin Dualshock oyun kolları için USB girişlerini barındıran tasarım, sıradan oyun konsollarından çok bir oyun bilgisayarını andırıyor.

GÖRÜNTÜLER 3 BOYUTLU OLARAK YENİDEN OLUŞTURULDU

Haber sitesi LetsGoDigital, yukarıdaki patent görüntülerinden yola çıkarak PlayStation 5'in 3 boyutlu görsellerini oluşturdu. Lafı daha fazla uzatmadan PlayStation 5'in etkileyici tasarım görselleriyle sizleri baş başa bırakalım.

Yine de bu görsellerin bir patente ait olduğunu ve Sony'nin ilerleyen zamanlarda tasarım üzerinde değişiklikler yapabileceğini hatırlatalım.

PlayStation 5 hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız içeriğimize göz atabilirsiniz.

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