Plörezi nedir

Zatürenin neden olduğu plörezilere ise her yaşta rastlanabilir. Akciğerleri örten zara “plevra” adı verilir. Bu zar her iki akciğeri sardığı gibi, göğüs kafesinin iç yüzünü de saran iki tabakadan meydana gelir. Her iki tabaka arasında bir boşluk vardır ve bu boşlukta az bir miktarda sıvı bulunur. Akciğerlerin üzerini örten zarın iltihaplanmasına tıbbi adıyla “plörezi”, halk arasındaki adıyla “zatülcenp” ya da “satlıcan” denir.

Ülkemizde de çok görülen akciğer hastalıklarından biri olan plörezi, genellikle 50'li yaşlardan sonra kendisini gösterebilen hem kadın hem de erkeklerde görülebilmesine rağmen genellik daha çok erkeklerde ortaya çıkmaktadır. Plörezi hastalığı beraberinde tehlikeli göğüs hastalıklarına zemin hazırlayabilmektedir.

PLÖREZİYE NEDEN OLAN HASTALIKLAR

– Grip gibi bir akut virüs enfeksiyonu

– Zatürre

– Otoimmün hastalıkları, eklem iltihabı, otoimmün hepatit ve deri veremi

– Verem ve diğer enfeksiyonlar

– Akciğer arterlerinizde bir pıhtı (akciğer embolizmi)

– Göğsünüzü aldığınız bir darbe veya kalp ameliyatı sonrasında da meydana gelebilir.

BELİRTİLERİ

– Nefes aldıkça ve öksürdükçe şiddetlenen göğüs ve yan ağrısı

– Ağrı nedeniyle nefes almada zorluk

– Bazı vakalarda öksürük ve ateş

– Vücut titremesi

– Halsizlik, iştahsızlık

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi zatülcenp sebebine göre yapılır.

Örneğin plöritis sebebi ciğerlerin bakteriyel enfeksiyonuysa (zatürre), enfeksiyon bir antibiyotikle kontrol edilebilir. Fakat plöritise neden olan şey virüse bağlı bir enfeksiyonsa, antibiyotikler etkili olmayabilir. Birçok virüs enfeksiyonu tedavi edilmeden iyileşir.

Reçetesiz satılan steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar, plöritisin belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Kodein kullanmak öksürük ve ağrıyı kontrol etmede yardımcı olabilir. Eğer sıvı birikmesi fazlaysa sıvının göğsünüze sokulan bir tüple birkaç güne yayılan bir sürede alınması için hastaneye yatmanız gerekebilir. Hastalık tamamen iyileşene kadar yatak istirahati şarttır. iyileşme gerçekleştiğinde hastalar fazla yorulmamalıdır.