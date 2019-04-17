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Polisi ısıran HDP'li yine başrolde

Daha önce polis memurunu ısıran HDP'li Saliha Aydeniz, bugün de Diyarbakır'da yine polis saldırdı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 15:38..
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Diyarbakır Bağlar'da HDP'li milletvekilleri Abdullah Öcalan için ve KHK'lı belediye başkanları için toplanıp açıklama yapmak istediler. Polis gruba izin vermedi.

YİNE POLİSE SALDIRDI

İzin vermeyen polise saldıran HDP'lilerin başında tanıdık bir isim vardı. Daha önce polis memurunu ısıran ve kendisine laf anlatmaya çalışan polisle birlikte kayıp yere düşen Saliha Aydeniz.

Aydeniz, polis memuruna "Bana bağıramazsın" diye saldırsa da hakettiği karşılığı aldı.

HDP'li vekil Saliha Aydeniz polise saldırdı VİDEO

Polisi ısıran HDP'li vekil yere düştü VİDEO

Polisi ısıran HDP'li yine başrolde

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