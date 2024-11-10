ABD'de salıncak eyaletlerden Arizona'da da Trump kazandı

AA & Ensonhaber

ABD'de 'salıncak eyalet' olarak bilinen Arizona'da seçim sonuçları açıklandı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı gayriresmi sonuçlara göre bu kritik eyalette Cumhuriyetçi aday Trump, yarışı önde tamamlayarak 11 delegelik desteği hanesine eklemeyi başardı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler doğrudan adaylara değil, tercih ettikleri parti adına seçilecek delegelere oy veriyor. Seçiciler Kurulu olarak bilinen bu sistemde, her eyaletin farklı ağırlıklarda temsil edildiği toplam 538 delege bulunuyor. Başkanlık için gereken çoğunluk ise 270 delege olarak belirlenmiş durumda.

BİDEN ARIZONA'DA KIL PAYI KAZANMIŞTI

Arizona'da 2020 seçimlerinde, Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump’ı yalnızca 10 bin 457 oy farkla yenmiş ve yüzde 49,36 oy oranına karşılık yüzde 49,06 ile kıl payı üstünlük sağlamıştı.