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Haber Merkezi

ABD'de 47. başkanını belirleyeceği seçimler büyük bir hararetle devam ediyor.

Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 81 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı.

Bazı seçmenlerin elektronik posta yolu ile oy kullandığı seçimlerde birçok kesimi sandığa götürmek için Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump, var güçleriyle çalışıyor.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Adem Metan, ABD Kongre Binası önünden son gelişmeleri aktardı.

TRUMP, AMİŞLERİ OY VERMEYE İKNA ETTİ

Seçimlerin nabzını Washington'da tutan Ensonhaber ekibi, Amişlerin ne gibi bir fark yapacağını araştırdı.

Ülkedeki önemli azınlıklardan biri de Amiş tarikatı.

Adem Metan, seçimlerin kaderini belirleyecek kritik eyalatlerden, 19 delegeli Pensilvanya'da 100 bine yakın mensuplu Amiş tarikatının, Cumhuriyetçilerin adayı Trump tarafından sandığa gitmeye ikna edildidiğini söyledi.



Ve şimdiden 10 binden fazla Amiş seçmen, oy kullandı.

Amişlerin seçime katılımının, ABD seçimlerini kritik oranda Trump lehine çevireceği yorumlandı.

AMİŞLER KİMDİR

Reform hareketleri ve dini baskılar nedeniyle 18. yüzyılda İsviçre ve Almanya'dan dini özgürlük vadeden "Yeni Dünya"ya göç eden ve bugün nüfusu 300 bini bulan gelenekçi Hristiyan mezhebi, hala Avrupa’dan ABD'ye göç ettikleri günkü şartlarda yaşıyor.

Kurucuları Jakop Ammann (1644 - 1712 ya da 1730) adlı bir İsviçrelidir.

HER TÜRLÜ TEKNOLOJİYİ REDDEDİYORLAR

Modern hayatı ve teknolojiyi reddeden, el emeğine ve işçiliğe önem veren bu topluluk, teknoloji devi ABD'de her türlü teknolojiden uzak yaşıyor.

Çalışkan ve disiplinli bir topluluk olarak bilinen Amişler, inançları doğrultusunda son derece basit ve sade bir yaşam sürüyor.

Amişler, otomobil yerine "buggie" adı verilen at arabalarıyla yolculuk yapıyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, traktör dahi kullanmayan Amişler, tarlalarını at arabalarıyla sürüyor, mahsulleri modern çiftlik teknolojileri olmadan ekip biçiyor ve hasat ediyor.

Çocuklar da dahil tüm aile üyeleri, tarlada çalışıyor, inek sağıyor ya da ev işlerine bakıyor. Amişler; tarla, inşaat ya da ahır işlerinde de imece usulü birbirlerine yardım ediyor.

NESİLLERDİR ALMANCA KONUŞUYORLAR

Lancaster County'de Amish, toplulukları içinde nesiller boyunca korunan Pennsylvania Almancası konuşur. Esas olarak güney Indiana'da yaşayan ve bir tür İsviçre Almancası konuşan yalnızca küçük bir İsviçre Amish azınlığı vardır.

KALABALIK AİLEYE ÖNEM VERİYORLAR

Çok sayıda çocuk sahibi olma geleneğini sürdüren Amişlerin en az 5'şer çocuğu var. Amiş çocukları, tek odalı kendi okullarında 8 yıllık eğitim alıyor, aileler çocuklarını 8 yılın ardından okula göndermiyor.

İbadetleri, diğer Hristiyanlardan farklılık gösteren Amişler; iki haftada bir pazar günleri kendi kiliselerine gidip, ayin sonrası birlikte yemek yiyor.

Giyim tarzlarıyla da dikkat çeken bu topluluk, kıyafetlerini genelde kendileri dikiyor ve fermuar dahi kullanmıyor.

Kadınlar koyu renk, düz uzun elbiseler ve beyaz önlük giyiyor, kep benzeri beyaz şapka takıyor. Düğünlerinde kendi diktikleri mavi elbise giyen genç Amiş kadınları, evlendikten sonra düğün elbiselerini kiliseye giderken giyiyor ve öldüklerinde yine düğün elbiseleriyle gömülüyorlar.

ASKERLİĞİ REDDEDİYORLAR, OY VERMİYORLAR

Erkekler ise koyu renk askılı pantolon ve uzun kollu, yakasız gömlekler giyiyor, yazın hasır şapka, kışın siyah fötr şapka takıyor. Bıyık bırakmaları yasak olan Amiş erkekleri, evlendikten sonra sakal bırakıyor.

Elektrik kullanmadıkları için çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkayan Amişler, gün batımından sonra çalışmayı bırakıp evlerine gidiyor ve aydınlatma için gaz lambası kullanıyor.

Savaş karşıtı olan ve askerliği reddeden Amişler oy kullanmıyor, vergi vermiyor, sadece kendi ürettikleri ve sattıkları ürünlerin gelir vergisini ödüyor.