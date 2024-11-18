AB'den İran'a yeni yaptırımlar

AA & Ensonhaber

AB Komisyonu, Rusya ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplara sağladığı askeri destek nedeniyle İranlı bir kişi ve bir kuruluşu yaptırım listesine dahil etti. Bu kapsamda, İran'a füze ve insansız hava aracı (İHA) üretimi ve geliştirilmesinde kullanılan bileşenlerin AB’den ihracatı, transferi, tedariki veya satışı yasaklandı.

İRANLI KİŞİ VE ŞİRKETLERE DE YAPTIRIM

Ayrıca, yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların sahip olduğu, işlettiği veya kontrol ettiği limanlarla herhangi bir ticari işlemin gerçekleştirilmesi de engellendi.

Bu karar doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ve yöneticisi Mohammad Reza Khiabani ile Hazar Denizi üzerinden Rus birliklerine silah, mühimmat ve İHA bileşenleri taşıyan MG Flot, VTS Broker ve Arapax adlı Rus denizcilik firmaları da yaptırım uygulanacak kuruluşlar arasında yer aldı.