ABD'nin teknoloji devleri Trump'ın yemin töreninde

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Donald Trump, bugün ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamak üzere yemin edecek.

Yeni seçilen başkan Donald Trump, Washington'da gerçekleştirilecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak.

SOĞUK HAVA NEDENİYLE YEMİN TÖRENİ KAPALI ALANDA

Başkent Washington'daki aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle, bu yılki tören, 1985'teki Ronald Reagan yemin töreninden sonra ilk kez ABD Kongresi'nde kapalı alanda yapılacak. Sıcaklıkların eksi 11 dereceye kadar inmesi nedeniyle, geleneksel açık hava etkinlikleri yerine kapalı mekânda düzenlenecek.

Washington'daki törenler, Türkiye saatiyle 17.30 civarında başladı ve Trump'ın yemin etmesi, TSİ 20.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

TRUMP, BEYAZ SARAY ÖNÜNDE BIDEN TARAFINDAN AĞIRLANDI

Yemin töreni öncesinde ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a giderek selefi Joe Biden ve eşi Emily tarafından karşılandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ DE YEMİN TÖRENİNDE

Teknoloji devleri Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Google CEO’su Sundar Pichai, TikTok CEO'su Shou Chew, OpenAI CEO’su Sam Altman, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Space X-Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ile Apple CEO’su Tim Cook da Trump’ın yemin törenine katıldı.

BİRÇOK İŞ İNSANINI KRİTİK YERLERE ATADI

Stephen Feinberg, Vivek Ramaswamy, Warren Stephens, Elon Musk, Mehmet Öz, Howard Lutnick, Chris Wright, Linda McMahon, Doug Burgum, Jared Isaacman, Scott Bessent, Frank Bisignano ve birçok başka isim, Trump ile birlikte ülkenin en kritik pozisyonlarına atandı. Bu atamalar, Senato'nun onayının ardından resmen hayata geçirilecek.

Trump, iki teknoloji devi olan Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’i “Devlet Verimlilik Kurumu” (Doge) başkanlığına atadı. Güney Afrika doğumlu Elon Musk, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin başında olan ve dünyanın en zengin insanı olan bir isim.

TRUMP'IN ESKİ ADAMI, "YALVARANLAR" DEDİ

Trump’ın 2017’deki yemin töreninde ailesi dışında kimse fotoğraf karelerine girmemişken, bu kez milyarderlerin büyük bir yer tuttuğu tören, ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, milyarderleri eleştirerek, onların katılımını "resmi teslimiyet" olarak nitelendirdi ve ABC’nin “This Week” programına katılarak, bu isimleri "yalvaranlar" olarak suçladı.