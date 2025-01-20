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AA & Ensonhaber

Donald Trump, bugün ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamak için yemin edecek.

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump, bugün Washington'da düzenlenecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak.

SOĞUK HAVA NEDENİYLE TÖREN KAPALI ALANDA YAPILACAK

Tören, başkentteki soğuk hava koşulları nedeniyle, 1985'te Ronald Reagan'ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı bir alanda gerçekleştirilecek.

Sıcaklıkların eksi 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle, etkinlikler geleneksel olarak açık hava yerine kapalı bir mekanda yapılacak.

Washington'daki törenler, Türkiye saatiyle 17.30 civarında başlayacak ve Trump'ın yemin töreninin TSİ 20.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

TRUMP, BEYAZ SARAY ÖNÜNDE BIDEN TARAFINDAN KARŞILANDI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yemin töreni öncesi Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da selefi Joe Biden ve eşi Emily tarafından karşılandı.