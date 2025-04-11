AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi.

"CUNTACI GELENEĞİN ÇIRAĞI, SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Güler, Özgür Özel'in sabahki açıklamalarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün şunu söylüyor; 'Önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, kağıt üzerinde bir adayımız olur; fakat kampanyayı hep beraber yürütürüz.' Bu açıklama, CHP Genel Başkanı'nın cuntacı geleneğinin bir temsilcisi olarak suçüstü yakalanmasıdır. Özel, kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı koymaktan bahsediyor, ardından Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinden çıkaracakmış ve sonra kendisi görevini bırakacakmış. Hedefi, bir ‘hokus pokus’la başbakanlık kurmak ve kendisi de uygun bir göreve yerleşmekmiş. Üzüntü verici bir durum, bunu da gazeteci kılığına girmiş kişiler alkışlıyor ve sorular soruyor. Ey CHP Genel Başkanı, Türkiye bir hukuk devleti, anayasası ve kanunları var. Sen kimsin, kağıt üzerinde aday belirliyorsun? Bunlar cuntacı geleneğiyle özdeş ifadeler. Bir hukukçu olarak gerçekten üzülüyorum.