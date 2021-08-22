AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını durduran polise "Uzaklaş, içeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor. Ş...efsize bak" dedi.

Son zamanlarda özellikle de trafik polislerinin, halkın güvenliği için yapılan çevirme ve kontrol noktalarında milletvekilleri tarafından hakarete uğradığı görülüyor.

Polise hakaret eden bu kez AK Partili vekil oldu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

ARACINI DURDURAN POLİSE HAKARET ETTİ

Polis "Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor" diyerek işini yapmak isterken vakil Yılmaz "Yani bu benim sorunum mu? Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne?" diyerek tepki gösterdi.

"EKİBE TÜKÜRÜRÜM, Ş..EFSİZE BAK"

"Ekipler, telsizden ihbar geliyor. HTS kayıtları." diyen polise kızan AK Partili vekil Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak."

AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran polise hakaret etti VİDEO



POLİS: KÜFRETMEYİN, HAKARET ETMEYİN LÜTFEN

Polis de bunun üzerine vekil Yılmaz'a "Hanımefendi küfretmeyin, hakaret etmeyin lütfen." yanıtını verdi.

CHP'Lİ AYDOĞAN DA POLİSLERİ AZARLAMIŞTI

Daha önce de benzer bir durum CHP'li vekil ile yaşanmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, kontrol için kendisini durduran trafik polislerini azarlamıştı.

CHP'li milletvekili Aydoğan, kendisinden kimlik isteyen trafik polisine kızdı HABERİ