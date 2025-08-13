AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyelerle ilgili son kulis

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni katılımlara dair ilk bilgiler siyasi kulislere yansıdı. Erdoğan, “Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın da partimize yeni katılımlar olacak” ifadeleriyle işaret ettiği transferlerin 6 belediye başkanını kapsadığı belirtildi.
BİRİ BAĞIMSIZ 6 BELEDİYE BAŞKANI
CHP ve İYİ Parti’den istifa eden 5 belediye başkanının yanı sıra bir bağımsız belediye başkanının da AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Söz konusu belediyelerin Aydın, Gaziantep, Yalova, Isparta, Kastamonu ve Aksaray’dan olduğu bildirildi.
3'Ü CHP'DEN, 2'Sİ İYİ PARTİ'DEN
Kulislere göre 14 Ağustos Perşembe günü şu belediye başkanlarının AK Parti rozeti takması bekleniyor:
Aydın Büyükşehir Belediyesi (CHP) – Özlem Çerçioğlu
Gaziantep/Şehitkamil Belediyesi (CHP) – Umut Yılmaz
Yalova/Altınova Belediyesi (CHP) – Yasemin Fazlaca
Isparta/Yalvaç Belediyesi (İYİ Parti) – Mustafa Kodal
Aksaray/Yeşiltepe Belediyesi (İYİ Parti) – İsmail Akpınar
Kastamonu/Bozkurt Belediyesi (Bağımsız) – Muammer Yanık
Bu katılımlarla AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki ağı genişlemiş olacak.