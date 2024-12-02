Asal Araştırma'dan kayyum anketi

Haber Merkezi

Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda devam ediyor.

Buna terör ilişkili siyaset de dahil...

Bu kapsamda terör örgütü ile ilişkisi tespit edilen belediyelere kayyum atamaları sürüyor.

CHP'li Esenyurt ve DEM'li Mardin, Batman ve Tunceli belediyeleri ile başlayan süreçte terör ilişkinisi bulunan diğer belediyelere de sırasıyla kayyumlar atanıyor.

"KAYYUM ATAMALARINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?"

Siyasetin gündemindeki konu anketlere de konu oldu.

ASAL Araştırma konuyu katılımcılarına "Terör iltisakı sebebiyle Belediyelere kayyum atanmasını doğru buluyor musunuz?" şeklinde sordu.

Araştıram sonuçlarına göre kayyum uygulamasının toplumda ciddi bir memnuniyet yarattığı görülüyor.

Araştırma sonuçları ise şu şekilde:

Evet, kayyum atanmasını doğru buluyorum: %47,8

Hayır, kayyum atanmasını doğru bulmuyorum: %36

Fikrim yok/cevap yok: %16,2

CEVAPLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI