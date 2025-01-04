Avusturya Başbakanı Nehammer, görevini bırakıyor

İHA

Avrupa'da bir koalisyon daha başlamadan dağılıyor.



Avusturya'da koalisyon görüşmeleri de çıkmaza girdi.

Başbakan Karl Nehammer, partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile merkez sol Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) arasında yürütülen müzakerelerde temel konularda uzlaşı sağlanamadığını ve görüşmelere son verildiğini duyurdu:

BAŞBAKAN NEHAMMER, İSTİFA EDECEK

SPÖ ile temel meselelerde ortak bir zemine ulaşmamız mümkün olmadı. ÖVP, sosyal yardımlar ve iş dünyasına zarar verecek politikalar ya da yeni vergiler gibi konularda duruşunu koruyacaktır. Bu nedenle, SPÖ ile yürütülen müzakereleri sonlandırma kararı aldık ve süreci sürdürmeyeceğiz.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde görevinden istifa edeceğini de açıkladı.

LİBERALLERDEN "ÇEKİLDİK" AÇIKLAMASI

Koalisyon müzakerelerinde yer alan liberal Neos partisi de bir gün önce süreçten çekildiğini bildirmişti. Parti lideri Beate Meinl-Reisinger, Başbakan Nehammer, SPÖ lideri Andreas Babler ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e gönderdiği mesajda, “temel reformlar” konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek, yeni hükümet kurma görüşmelerine devam etmeyeceklerini ifade etmişti.

İLGİLİ HABER Fransa'da yeni hükümet kuruldu

AŞIRI SAĞCILAR KAZANMIŞTI

29 Eylül’de yapılan genel seçimler, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’ni (FPÖ) birinci sıraya taşıyarak siyasi dengeleri sarstı. ÖVP ikinci, SPÖ üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer aldı. Ancak parlamentodaki birçok parti, FPÖ ile koalisyon yapmaya sıcak bakmadı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ekim ayında hükümet kurma görevini Karl Nehammer’e vermişti. Nehammer, SPÖ ve Neos ile koalisyon hükümeti kurmayı hedeflese de müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı.