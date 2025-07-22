Aydın Doğan, Altan Öymen'in cenaze namazında ayakta duramadı

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı, bakan ve gazeteci Mehmet Altan Öymen, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Öymen için ilk olarak dün TBMM ve CHP Genel Merkezi’nde törenler düzenlendi. Bugünkü cenaze töreni ise Teşvikiye Camii’nde kılınan ikindi namazıyla başladı. Cenaze namazının ardından Öymen'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törende Öymen’in tabutunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş birlikte omuzladı. Özel, defin öncesinde cenaze aracının ön koltuğuna oturarak mezarlığa kadar eşlik etti.

SİYASET VE MEDYADAN BİRÇOK İSİM TÖRENE KATILDI

Teşvikiye Camii'ndeki törende siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Katılımcılar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP milletvekilleri ve yöneticileri, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da vardı.

Cenazeye çok sayıda kurum ve kişi çelenk gönderdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Doğan, Koç ailesi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, DEM Parti İstanbul İl Örgütü, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti çelenk gönderenler arasındaydı.

AYDIN DOĞAN, NAMAZI OTURARAK KILDI

Aydın Doğan'ın ilerleyen yaşı nedeniyle cenaze namazını oturarak kılması dikkat çekti.