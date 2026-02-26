Bakan Bolat, Gürcistan'da mevkidaşıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan temasları kapsamında Tiflis’te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Ayrıca Gürcistan’ı da içine alan bölgesel ekonomik vizyon masaya yatırıldı.

"ORTA KORİDOR İÇİN KİLİT ROL"

Bakan Bolat, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü bağların yalnızca üç ülke için değil, tüm bölgenin kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti:

Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek ortak hedefimizdir. Kardeş ve komşu ülkelerimizle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.