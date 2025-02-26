Barzani ve Yapıcıoğlu, Türkiye'deki barış sürecini görüştü

İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye’deki barış sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

"YAPICI BİR ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Taraflar, sürecin ilerlemesi için çabaların sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalırken, silah ve şiddetin hiçbir sorunun çözümü olamayacağını vurguladı. Barzani, IKBY’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu ve bu doğrultuda yapıcı bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, toplantıda HÜDA PAR’ın siyasi faaliyetleri, TBMM’deki temsil gücü ve Türkiye siyasetindeki etkisi ele alınırken, bölgedeki güncel siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı.