Batuhan Mumcu'dan Özbekistan Kültür Bakanı'na ziyaret Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'a ziyarette bulundu.

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Türkiye'nin Orta Asya devletleriyle kültür bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenlediği ziyaretlere bir yenisi daha eklendi.

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Özbekistan'da Kültür Bakanı Sayın Ozodbek Nazarbekov’u ziyaret etti.

Bakanlıktan bir heyetle dost ve kardeş ülkeye gelen Mumcu, Türkiye-Özbekistan arasındaki turizm faaliyetlerini ve iş birliği imkanlarını konuştu.

Turizm ve iş birliği imkanları konuşuldu

Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: