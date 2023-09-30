Batuhan Mumcu'dan Özbekistan Kültür Bakanı'na ziyaret

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Türkiye'nin Orta Asya devletleriyle kültür bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenlediği ziyaretlere bir yenisi daha eklendi.
Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Özbekistan'da Kültür Bakanı Sayın Ozodbek Nazarbekov’u ziyaret etti.
Bakanlıktan bir heyetle dost ve kardeş ülkeye gelen Mumcu, Türkiye-Özbekistan arasındaki turizm faaliyetlerini ve iş birliği imkanlarını konuştu.
Turizm ve iş birliği imkanları konuşuldu
Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Ozodbek Nazarbekov’u ziyaret ettik.
Türkiye-Özbekistan arasındaki turizm faaliyetlerini ve iş birliği imkanlarını konuştuk.
Kendisine nazik ev sahipliği için teşekkür ederim.