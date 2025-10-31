Bodrum’da CHP’li meclis üyesine rüşvet operasyonu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.