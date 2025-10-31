Abone ol: Google News

Bodrum’da CHP’li meclis üyesine rüşvet operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 02:43
Bodrum’da CHP’li meclis üyesine rüşvet operasyonu
  • Bodrum'da CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare, rüşvet iddiasıyla KOM ekiplerince gözaltına alındı.
  • Müteahhit, Atare'nin yol açılması için para istediğini iddia ederek savcılığa başvurdu.
  • Atare'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Muğla Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

BODRUM’DA MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kontrolün ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Politika Haberleri