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AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve heyetiyle bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE GÜNDEM ELE ALINDI

CHP’den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde düzenlenen bu buluşmada Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti.

Görüşme, Türkiye-AB ilişkileri ve gündemdeki önemli konulara dair fikir alışverişine sahne oldu.