Suriye'de 53 yıllık Esed rejiminin devrilmesi, Türkiye siyasetinde muhalefet cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

Rejimin devrilmesinden rahatsız olanların başında, iktidar oldukları halde rejime tazminat vadeden ve Türk ordusunu geri çekme sözünü mektupla bizzat Esed'e ilettiği ortaya çıkan CHP var.

Rejimin devrilmesinin ardından CHP, milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmişti. Ancak toplantıda dile getirilen bazı ifadeler, basına sızdı ve gündem yarattı.

CHP'Lİ UZGEL'DEN, BAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN'A ÖVGÜLER

Ekol TV'nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, toplantıda partisinin stratejisine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzgel'in toplantıda Hakan Fidan ve İbrahim Kalın hakkında övgü dolu sözler söylediği iddia edildi:

Karşımızda artık hayalci bir Davutoğlu yok. Şu an Davutoğlu Dışişleri Bakanı olsa durum bambaşka olurdu, ama karşımızda Fidan-Kalın ikilisi var. Rasyonel bir politika izliyorlar ve sakin açıklamalarda bulunuyorlar. Bizim söylememiz gereken şeyleri bizden önce dile getiriyorlar: Sığınmacıların dönüşü, demokrasi, anayasa, geçici hükümet ve toprak bütünlüğü gibi konularda öne çıktılar.

"SAHADA ETKİSİZ KALDIK, AK PARTİ ERKEN SEÇİME BİLE GİDEBİLİR"

Haberde ayrıca Uzgel'in şu sözlerine yer verildi:

Bizi sahada etkisiz bıraktılar, bu böyle devam edemez. Bölgede bir ittifak kuruldu: ABD, İsrail, Türkiye, HTŞ, SMO ve arka planda PYD’nin de dahil olduğu bir yapı. Bu ittifakı hedef alarak bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. İslamcı kesimi eleştirmekten ziyade, milliyetçi seçmenle ortak bir söylem geliştirmek şart. Aksi takdirde, bu rüzgarla AK Parti önümüzdeki yıl erken seçime bile gidebilir. Bir şekilde finansman sağlayarak bu durumu kendi lehine çevirebilir. Bizim burada, Erdoğan’ın bu süreçten kazançlı çıkmasını engelleyecek bir yol haritası oluşturmamız lazım.