CHP Kurultayı davasında karar: Mutlak butlan kararı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde beşinci duruşma saat 10.00’da başladı.

"MUTLAK BUTLAN" KARARI REDDEDİLDİ

Kurultay'ın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi açılan davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi. Bu sonuçla birlikte mutlak butlan kararı reddedilmiş oldu.

DAVACILAR, KURULTAYIN İPTALİNİ TALEP ETTİ

Duruşmaya CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, savunmasında dosyanın tekemmül ettiğini ve karar beklediklerini belirtti. Üregen, savunmasının bazı müdahil vekiller ve izleyiciler tarafından kesintiye uğradığını ifade ederek, şunları talep etti:

4-5 Kasım 2023 tarihli 38’inci Kurultay’ın “mutlak butlanla batıl” sayılması, yok hükmünde sayılması



Bu nedenle önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görev yetkilerinin geri verilmesi



Üregen, kurultay sırasında alınan tüm kararların da geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

CHP AVUKATININ SAVUNMASI

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, davacılar Lütfü Savaş ve diğerlerinin hukuki ehliyetinin bulunmadığını belirtti. Çağlayan, geçmişte Ankara ve İstanbul’daki emsal davalara atıfta bulunarak, şunları dile getirdi:

Kurultayların iptal gerekçesi olarak ileri sürülen hususların hukuki dayanağı yok



İptal davaları için hak düşürücü sürenin geçtiğini vurguladı



İrade fesadı iddialarının yalnızca iptal sonucunu doğurabileceğini belirtti

MAHKEME ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Duruşma öncesinde CHP temsilcileri ve davayı takip etmek isteyen vatandaşlar adliye önünde toplandı. Emniyet ekipleri, mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÖNCEKİ DURUŞMALAR

15 Eylül’de gerçekleşen bir önceki duruşmada mahkeme, davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebini reddetmişti. Mahkeme ayrıca, her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesinin bir sonraki duruşmaya kadar mahkemeye sunulmasını istemişti. Bu listeler dava dosyasına girdi.

DURUŞMA ÖNCESİ CHP'DEN KURULTAY KARARI

Mahkeme öncesinde CHP Parti Meclisi, 39’uncu olağan kurultayı toplama kararı aldı. Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

DAVA NASIL BAŞLADI

Dava, 38’inci Olağan Kurultay (4-5 Kasım 2023) ve 21’inci Olağanüstü Kurultay (6 Nisan 2025) nedeniyle açıldı.

Hatay’ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38’inci kurultayda şaibe karıştırıldığı iddiasıyla dava açmıştı. Delegelerin oylarını rüşvet karşılığında sattığı öne sürülmüştü. Bu davalar daha sonra Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

DAVACILARDAN "KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını savunarak kurultayın mutlak butlanla iptal edilmesini talep ediyor. Ayrıca eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesini istiyorlar.

TEDBİR TALEPLERİ DAHA ÖNCE REDDEDİLDİ

Davanın ilk duruşması 26 Mayıs’ta görüldü. İlk duruşmada ihtiyati tedbir talebi reddedildi, duruşma 30 Haziran’a ertelendi. 30 Haziran öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 11 kişi hakkında, delegelere oy karşılığında para verildiğine dair iddianame tamamlandı.

Mahkeme, dosya üzerindeki görevsizlik kararına itirazı beklemek için duruşmayı 8 Eylül’e, ardından 15 Eylül’e erteledi.

DELEGELERİN İSİM LİSTESİ MAHKEMEYE SUNULDU

15 Eylül’deki duruşmada mahkeme, ihtiyati tedbir talebini yeniden reddederken, her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istedi. Bu liste dava dosyasına girdi.