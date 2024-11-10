CHP'de adaylık kavgası erken başladı: Ankara'daki konser ücreti gerilimi

Haber Merkezi

Ankara'da siyaset gündemi yoğun...

CHP'de ise Ankara-İstanbul gerilimi her geçen gün artıyor.

2028 genel seçimleri için her muhalefet figürü daha şimdiden stratejisini belirginleştirmeye başlarken bu kapsamda CHP içindeki kavga daha şimdiden başladı.

CHP'DE KAVGAYI BAŞLATAN 69 MİLYONLUK KONSER

Kavganın fitilini ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın şarkıcı Ebru Gündeş'e 29 Ekim kutlamalarında konser için 69 milyon TL ödemesi ateşledi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne terör örgütüyle ilişki gerekçeli kayyum atandıktan sonra düzenlenen mitinge katılmayan ve milliyetçi söylemlerle CHP ile ayrı düşen Yavaş, konser ödemesiyle İmamoğlu'na yakın medyanın hedefi oldu.

İMAMOĞLU KANADI SIZDIRDI

Konuya ilişkin haberler, ilk olarak İmamoğlu'na yakın isimler tarafından kamuoyuna sızdırılırken her geçen gün iddialar köpürtülüyor.

Buna karşı Yavaş da sert açıklamalarla karşı cepheyi açtı.

"SON 50 ANKETTE BEN VARIM"

İmamoğlu kanadına anket sonuçlarıyla cevap veren Yavaş, son 50 ankette kendisinin birinci çıktığını söyleyerek gövde gösterisi yaptı.

Konser ücreti iddialarını 'FETÖ taktikleri' olarak nitelendiren Yavaş, "Son 50 ankete baktığınız zaman, hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum." dedi.

Ortaya atılan iddialara cevap veren yavaş, saldırıların içerden de geldiğini belirtirken "Son 1 haftadır acımasız bir saldırı var, her türlü iftirayla başladılar saldırmaya.

"SAĞLI SOLLU SALDIRIYORLAR"

Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok çünkü 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik. Her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı.

Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın, her şey soruşturulsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama yargıyı sopa gibi kullanıp kumpasları yapmak, bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem." dedi.

"MUHALİF GİBİ GÖRÜNEN KİŞİLER"

Bu sert açıklamalar gündeme bomba gibi düşünce, sözlerin hedefi hakkında başlayan tartışmalar için sözlerini açan Yavaş, ikinci bir açıklama ile şu ifadeleri kullandı:

O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen kişileri ve ‘muhalif’ gibi görünen kişileri kapsamaktadır.