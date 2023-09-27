CHP'de kurultay yaklaşıyor! İstanbul ilçelerinde delege desteğinde son durum 4-5 Kasım'da kurultaya gidecek olan CHP'de il seçiminde süren kıyasıya yarışta Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi gibi önemli ilçelerde Kemal Kılıçdaroğlu, delegelerin neredeyse tamamının desteğini alıyor.

ensonhaber.com

CHP'de kongre heyecanı büyüyor.

4-5 Kasım'da yapılacak kongre günü yaklaştıkça hem gerilim artıyor hem de kavgalar daha görünür oluyor.

Bu kapsamda İstanbul kongresi için büyük bir çekişme var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday formülüne sıcak bakmayan. değişimciler ve onların doğal lideri konumundaki Ekrem İmamoğlu, delege ve il başkanı seçimini zorluyor.

"Sonuna kadar gideceğim"

İstanbul'da yapılan basına kapalı CHP toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun, "Tek aday, ortak aday yok, aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın, sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim." sözleri, yarışın sert geçeceğinin habercisiydi...

Gözden Kaçmasın Ekrem İmamoğlu kapalı CHP toplantısında Kemalcilerle kapıştı: Sonuna kadar çarpışacağım Haberin Detayları

İstanbul'da kıran kırana yarış

Genel Başkanlık seçimi için büyük önem taşıyan delegeler ve il başkanları için verilen savaşta İstanbul en kritik şehir.

Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat, daha sandık kurulmadan ilçelerde yarışmaya başladı.

İlçelerde Kılıçdaroğlu desteği ezici

Bu kapsamda bazı ilçelerden destek açıklamaları geliyor.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, parti içinden İstanbul ilçelerinden aldığı bilgileri paylaştı.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun adayı Canpolat, şimdiden 3 ilçede neredeyse delegelerin tamamının desteğini alıyor.

Avcılar 21 delegenin 20'si Kemalci

Yarkadaş, Avcılar'da 21 delegenin 20'sinin, Sultangazi'de ise 13 delegenin tamamının Canpolat'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.

Bunun yanında İstanbul'un diğer ilçelerinde benzer durumlar yaşanırken en ilginç durum ise Bahçelievler'de...

Seçildikleri listeye rakip oldular

Bahçelievler'de İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in listelerinden delege seçilen 11 kişi, taraf değiştirdi.

Yarkadaş'ın aktardığına göre 11 kişi, kurultayda Canpolat'ı destekleyecek.

Beşiktaş'ta da Özgür Çelik'in çabaları sonuç vermedi. İlçede Çelik'e destek amaçlı yapılan toplantıya bazı delegeler katılmadı.