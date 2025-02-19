CHP'li Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı

DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı’na yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattığını, 10 Şubat’ta kamuoyuna duyurdu. Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de beyanları alındı.

LÜTFÜ SAVAŞ, TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

Kurultayda "para karşılığı oy kullandırıldığı" yönündeki iddiaların ardından genişletilen soruşturma çerçevesinde, kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Savaş’ın, 25 Şubat’ta savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Lütfü Savaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.