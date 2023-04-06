Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında piyasadaki anketleri değerlendirdi. Erdoğan, "Meydanların dili yalan söylemez. Medyada dolaşan rakamların anket ile ilgisi olmadığını çok iyi bilsin. Bize gelen rakamlarda hem cumhurbaşkanlığında hem Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz" dedi.

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14 Mayıs seçimleri için geri sayıma geçildi.

İttifaklar bu kapsamda çalışmalarını hızlandırırken anket çalışmaları da devam ediyor.

24 TV, 360 ve TV4 ortak yayınında piyasadaki anket çalışmalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketlerin algı operasyonlarının aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

"Meydanların dili yalan söylemez"

Erdoğan, bu konuda şunları söyledi:

Meydanlarda vatandaşlarım ile bir arada olmak benim için büyük mutluluk. Seçim mitinglerine başlamakta acele etmiyoruz. Programı bayram sonrasına planladık. Bayram sonrası mitinglere başlayacağız. Ramazan boyunca iftar programlarıyla vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Elbette önceliğimiz deprem bölgesi. İstanbul'da bulunduğumuz günlerde de ilçe programlarına katılıyoruz. Bu hafta sonu Pendik'te olacağız. Geçen pazar İstanbul Bağcılar'da yaptığımız törende büyük coşku gördüm. Meydanların dili yalan söylemez.

"Cumhur İttifakı olarak açık ara öndeyiz"