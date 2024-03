ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a 15 gün kaldı.

Hem adaylar hem de siyasi liderler, il il, ilçe ilçe dolaşarak seçmenle buluşuyor, vatandaşlara projelerini anlatıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Erzurum mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının önemli ayrıntılar..

Erzurum, bugün yine bir başka güzel

Erzurum'da bir kez daha siz dadaşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Ecdadımızın nakış gibi işleyerek bir sanat şaheserine dönüştürdüğü Erzurum, bugün yine bir başka güzel. Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıdığı, her delikanlısını dadaşlık töresince yiğitlik adabına yetiştiren Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor.