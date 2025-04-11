Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Türkiye’de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri başta olmak üzere, IKBY ile iş birliği imkanları, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler kapsamlı şekilde ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Irak’ın kuzeyinde hükümetin bir an önce kurulmasının, bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Kerkük’teki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte yapıcı bir tutum sergilemeye devam edeceğini ifade etti.

Terörle mücadelede ortak hareket etmenin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, Türkiye ile IKBY arasında bu alanda güçlenen iş birliğinin bölgenin güvenliği açısından hayati olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan “Kalkınma Yolu” projesinden IKBY’nin de en üst düzeyde yararlanmasını arzu ettiklerini belirtti.

KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani’yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Katar ile ilişkilerini kardeşlik hukuku içerisinde her alanda geliştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın bölgesel gerilimlerde oynadığı arabuluculuk rolünün değerli olduğunu, Gazze’de ateşkesin yeniden tesisi için gayretlerin devam ettiğini belirtti.