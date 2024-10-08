Davutoğlu'ndan Erbakan'a ziyaret Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

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AA & Ensonhaber

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren, basına kapalı bu görüşmenin ardından iki lider, birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, misafirperverliği için Fatih Erbakan’a teşekkür ederken, dün vefat eden Saadet Partisi'nin kurucu lideri Recai Kutan’a rahmet dileklerini iletti. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Davutoğlu, bu görüşmenin böylesi kritik bir dönemde oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

"TBMM'DE GÜÇLÜ BİR ÜÇÜNKÜ BLOĞA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'de "kutuplaşma" ve "atomizasyon" olarak adlandırdığı iki büyük tehlikenin altını çizen Davutoğlu, benzer değerlere sahip partilerin birleşmesinin önemine işaret etti. En azından Meclis'te "güçlü bir üçüncü blok" oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durdu. Bu bloğun, iktidarı dengeleyip yanlışlardan uzaklaştıracağını ve iktidardan uzaklaşan geniş kitleler için de bir alternatif sunacağını söyledi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Davutoğlu, ülkenin bu sıkışık durumdan çıkması için her türlü fikre açık olduklarını, yeni bir siyasi iklimin gerekliliğine inandıklarını dile getirdi.

"İŞ BİRLİĞİ İHTİYACINI DEĞERLENDİRDİK"

Fatih Erbakan da görüşmede kadın cinayetleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve ekonomi gibi çeşitli önemli konuları masaya yatırdıklarını belirtti. İsrail'le Filistin üzerinden yürütülen ticaretin devam ettiğini öne süren Erbakan, bu noktada mevcut hükümetin gerekli sorumlulukları yerine getirmediği eleştirisinde bulundu.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu süreçte, hükümetin doğru adımlar atmasına vesile olmak ve Meclis'te hayırlı işlere katkı sağlarken zararlı girişimlere set çekmek amacıyla, yeni yasama yılında partiler arası bir iş birliği ihtiyacını değerlendirdik. TBMM'de daha etkin bir rol oynayarak hayra vesile, şerre fren olma görevimizi daha güçlü bir şekilde yerine getirmek için bu iş birliği imkanını ele aldık. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde görüşmelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

"SEÇİM İTTİFAKI OLABİLİR"

İki genel başkan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Yeniden Refah Partisi çatısı altında birleşme gerektiğini söylemiştiniz. Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" sorusu üzerine Fatih Erbakan, şu yanıtı verdi:

Herhangi bir partinin kapanarak başka bir partiyle birleşmesinden ziyade, şu aşamada TBMM'de güçlü bir grup oluşturulmasına odaklandık. Meclis'te daha etkili bir pozisyon almak amacıyla böyle bir görüşme gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte, özellikle seçim dönemine yaklaşırken, bu grubu oluşturan partiler arasında bir ittifak gündeme gelebilir, ancak bu konuda henüz konuşmak için erken.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin Ahmet Davutoğlu, değerlendirmesini şu sözlerle paylaştı:

Oldukça olumlu buluyorum. Türkiye'nin siyasi atmosferinin artık kutuplaştırıcı ve dışlayıcı bir dilden, daha kucaklayıcı ve birleştirici bir dile evrilmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını bu açıdan son derece yerinde görüyorum.

Fatih Erbakan ise Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili şunları dile getirdi:

Yeniden Refah Partisi olarak, kuruluşumuzdan itibaren siyasette nezaketin hakim olmasını savunduk. Kutuplaşmadan uzaklaşıp, toplumun her kesimiyle – özellikle siyasiler arasında – diyalog, müzakere ve hoşgörünün ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Sayın Bahçeli'nin adımını olumlu buluyoruz.