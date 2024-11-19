Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son bir aydır partisinin grup toplantısında yaptığı, PKK'nın silah bırakması ve terör sorunun çözülmesine yönelik çağrılarıyla gündemi belirleyen isim oluyor.

Bahçeli, bugün de önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde PKK'nın Kandil'deki terörist elebaşlarının silah bırakmayacakları yönündeki demeçleri gündeme gelmişti.

"PKK KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Devlet Bahçeli, bugün yaptığı çağrı ile PKK'nın kürtleri temsil edemeyeceğini belirterek birlik mesajı verdi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez.

Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır.

"ABD'NİN UŞAĞI OLMUŞLAR"

Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar. Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz.

"GELİN BİR OLALIM"

Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım."