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Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı

Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM'li vekillerle tokalaştı TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına katılan Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da DEM Parti Grubu ile de selamlaşarak yerine oturdu.