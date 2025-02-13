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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle CHP'liler tarafından da olumsuz tepkilerin odağı olmuş durumda.

"İstanbul'un sorunlarına odaklanmalısın" sözleriyle eleştirilen İmamoğlu, yine kulak ardı edercesine karşılık verdi.

"İBB BAŞKANI, FİLİSTİN'LE DE AB İLE DE İLGİLENİR"

Dünya Radyo Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte söz alanİmamoğlu, gelen tepkilere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Bazen diyorlar ki 'Sen İBB Başkanı’sın, git ona buna çözüm bul.' Bazı sivri fikirler var, onlara katılmıyorum. İBB Başkanı, kendi sorunlarının yanı sıra Filistin’le de Suriye ile de Avrupa Birliği ile de ilgilenmek zorundadır.

BU SÖZLERİ, TEPKİLERİ DAHA DA ARTIRDI

Ancak İmamoğlu’nun bu sözleri, İstanbul’un mevcut sorunlarıyla yeterince ilgilenmediği yönündeki eleştirileri daha da artırırken, Filistin ve Suriye meselelerine herhangi bir somut katkı sunmadığı gerekçesiyle de tepki topladı.