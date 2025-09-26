Erdoğan-Trump zirvesinde Ukrayna savaşı ve F-35 pazarlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya gelerek F-16 ve F-35 satışları, ikili meseleler ile Gazze ve Suriye gibi bölgesel sorunları görüştü.

KARŞILAŞMADAKİ SAMİMİYET DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Erdoğan’ı Beyaz Saray kapısında karşıladı. İki liderin karşılaşmadaki samimi görüntüsü, basın mensuplarının da dikkatini çekti. Görüşme öncesi her iki lider de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

ABD Başkanı Trump, Erdoğan’a olan saygısını vurgulayarak, “Gerçekten çok saygıdeğer bir adam. Avrupa’nın dört bir yanında birlikte çalıştık, çok kuvvetli bir ordu kurduk. F-16 ve F-35 almak istiyorlar, bunun hakkında konuşacağız. Ona çok saygı duyuyorum.” dedi.

ERDOĞAN: "F-35 VE F-16 KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trump’ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konularını bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağız. Sayın Trump ile birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum.” açıklamasını yapmıştı.

"TÜRKİYE, UKRAYNA'DA YARDIM EDERSE F-35'LERİ VEREBİLİRİZ"

Fox News, Trump’ın Erdoğan’a, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde Türkiye’nin önemli bir rol oynayabileceğini söylediğini öne çıkardı.Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yardım karşılığında F-35 konusunda bir anlaşma önerdiği öne sürüldü.

Trump, Türkiye’nin savaşta tarafsız olduğunu vurgulayarak, “Şu anda çok tarafsız. Tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum.” ifadelerini kullandı.

CAATSA YAPTIRIMLARINDA ESNEKLİK SİNYALİ

Trump, Türkiye ile ticaret ve üretim ilişkilerini değerlendirirken, CAATSA yaptırımlarını kaldırma konusunda olumlu mesajlar verdi: "İyi bir görüşme gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabilirim."

TARİHİ ZİRVE DÜNYA BASININDA

Zirve, hem bölgesel güvenlik hem de savunma sanayii konularındaki olası iş birlikleri açısından tarihî bir toplantı olarak nitelendirildi ve uluslararası medya tarafından geniş şekilde izlendi.