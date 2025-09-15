Ermenistan’dan Ağrı Dağı kararı: Pasaport ve vizelerden kaldırılacak

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde, Ermenistan tarafından bir adım daha geldi.

Ermenistan'da 1 Kasım 2025’ten itibaren kullanılacak damgalarda, artık yalnızca ilgili sınır kapısına dair bilgiler yer alacak. “Ermenistan” ibaresi damgalarda kalmaya devam edecek, Ağrı Dağı sembolü ise yer almayacak.

"ULUSAL SEMBOL AMA TÜRKİYE TOPRAKLARINDA"

Kararı kamuoyuna duyuran Yaşam için Toprak Partisi Eş Kurucusu Mesrop Arakelyan, Ağrı Dağı’nın Ermenistan için ulusal bir sembol olduğunu, ancak coğrafi olarak Türkiye sınırları içinde bulunduğunu hatırlattı.

BAKAN TOROSYAN: MODERN GEREKLİLİKLERE UYUM SAĞLANDI

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan ise, “Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınır geçişlerinin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi.” ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME SÜRECİNE DESTEK NİTELİĞİNDE

Bu adım, Ermenistan ile Türkiye arasında yürütülen normalleşme süreci sürerken atıldı.