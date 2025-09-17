Ermenistan'ın 'Ağrı Dağı' görseli kararı, Iğdırlıları memnun etti

Ermenistan hükümeti, sınır geçişlerinde kullanılan vizelerde ve pasaport damgalarında yer alan Ağrı Dağı görselini kaldırma kararı aldı. Karara göre, mühürlerde yalnızca ilgili sınır kapısına dair bilgiler yer alacak; "Ermenistan" ibaresi ise damgalarda kalacak. 1 Kasım 2025’ten itibaren Ağrı Dağı simgesi bulunan damgalar kullanılmayacak.

Yaşam için Toprak Partisi’nin eş kurucusu Mesrop Arakelyan, Ağrı Dağı’nın Ermenistan için ulusal bir sembol olduğunu, ancak coğrafi olarak Türkiye sınırları içinde bulunduğunu belirtti.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan ise kararın gerekçesini, "Damgalar, sınır geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." şeklinde açıkladı.

IĞDIR'DA KARARA POZİTİF TEPKİ

Sınır kenti Iğdır’da karar memnuniyetle karşılandı.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, kararı “Ticaretin milliyeti olmaz” sözleriyle değerlendirdi:

“Ermenistan’ın son hareketleri, sınır kapısının açılması ümidimizi artırdı. Kültür, turizm ve ticaret açısından kapının açık olması bize fayda sağlar.”

Arslan, Iğdır’ın üç ülkeyle sınırı bulunduğunu ve Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla uluslararası bağlantıların güçleneceğini söyledi:

“Önümüzdeki süreçte Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilafların bitmesi, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi bölgeye olumlu yansıyacaktır.”

AKADEMİSYENLERDEN VE SİVİL TOPLUMDAN DESTEK

Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım, vizelerdeki Ağrı Dağı görsellerinin kaldırılmasını barış ve iyi niyetin göstergesi olarak nitelendirdi:

“Çocuklarımıza barış dolu bir dünya bırakmak istiyorsak, Ermenistan’ın insancıl adımlar atması çok önemli.”

Iğdır Azerbaycan Evi Dernek Başkanı Serdar Ünsal, bu adımı Türkiye’ye yapılan bir jest olarak yorumladı ve ilişkilerin gelişmesini beklediğini ifade etti:

“Ermeniler amblemlerinde de iyi niyetlerini göstermeli; bu, samimiyetlerini ortaya koyar.”

Gazeteci-yazar Cabbar Şıktaş ise kararın olumlu ve beklenen bir adım olduğunu vurguladı:

“Paşinyan bu adımı atarak Ermenistan’ın dünyaya açılmasını sağladı. Devamı gelirse Alican Sınır Kapısı kısa sürede açılır ve ortak komşu yaşamı gelişir.”