Fatih Erbakan'dan erken seçim çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya 3. Olağan İl Kongresi’ne katılarak yaptığı konuşmada, kongrenin Milli Görüş’ün en büyük zaferine vesile olmasını temenni etti.

HÜKÜMETE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Necmettin Erbakan’ın attığı adımların kendileri için de örnek olmasını dileyen Erbakan, şunları kaydetti:

Allah Erbakan Hoca'mızdan binlerce kez razı olsun. Allah, o adımları tekrar atmayı Yeniden Refah Partisi olarak bizlere nasip eylesin. Millet olarak sorunlarımıza çözüm bekliyoruz; maddi ve manevi sıkıntılarımıza çözüm bekliyoruz. Malatya’dan iktidara sesleniyoruz: Yapacağınız en iyi şey, 2026 ilkbaharında erken seçim sandığını milletin önüne getirmektir. O zaman millet ferasetiyle hareket edecek, Milli Görüş’ü seçecek ve siz de bu ülkenin nasıl yönetileceğini, ekonomi ve dış politikanın nasıl şekilleneceğini göreceksiniz.