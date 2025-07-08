GENAR'ın son anketi: AK Parti yine birinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında süren “birinci parti” tartışmaları devam ederken, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ YİNE BİRİNCİ

Ankete göre, AK Parti yüzde 35,2 ile birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32 ile ikinci oldu.

Anket sonuçları şöyle:

AK Parti: %35,2

CHP: %32,0

DEM Parti: %9,8

MHP: %9,0

İYİ Parti: %3,9

Zafer Partisi: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %3,1

TİP: %1,3

Anahtar Partisi: %1,3

Diğer: %1,2

SİYASETTE "BİRİNCİ PARTİ" TARTIŞMASI

CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrılarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin birinci partisi AK Parti" diyerek yanıt vermişti. GENAR’ın yayımladığı son anket sonuçları, bu tartışmanın siyasette daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.