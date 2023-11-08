Siyasette gündem yerel seçimler.
Bu kapsamda çalışmalar hız kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Habertürk canlı yayınında Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı, süreci değerlendirdi.
Dağ, MHP ve Cumhur İttifakı paydaşlarıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Yerel seçim için isimler belirlenmeye başlanıyor
Dağ, şöyle konuştu:
Biz iki işi bir arada götürüyoruz. İttifak ilişkilerini bir arada götürüyoruz. MHP ile liderler ve heyetler bazında ilişkiler devam ediyor.
2019’da bir tecrübe oluştu. O tecrübenin üzerine inşa edilecek bir durum oluşacak. Heyetler henüz bir somut sonuca varmış değil.
İttifakımız seçim ittifakı değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizde ittifakla ilgili arkadaşlara Cumhurbaşkanımız görevi verdi. Müzakerelerden sonra MYK’ya getirecekler.
Bir taraftan kendi sürecimizi yürütüyoruz. Yarın Ali İhsan Bey süreci anlatacak. 2019 sürecinden yola çıkarak, üst kurul heyeti toplanır. Kurulda il il isim tespitine başlayacaklar. İsim tespitiyle birlikte belirli bir sayıya ulaşıldığında biz aday açıklamarına başlayacağız.
Komisyon toplanıp belli sayıda ismi belirledikten sonra, 2018’de kasım ayı sonunda tamamlamıştık bu süreci bu dönemde de yine benzer süreç olabilir.
"Değişim makyajdan ibaret"
Hamza Dağ, CHP'deki değişim süreci konusuna da değindi.
Dağ, değişimin bir makyajdan ibaret olduğunu söyledi.
Dağ, "Değişim makyaj değişimi. Yüz aynı yüz. CHP'de geride kaybedilen seçimlerde Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun hep yanındaydı. Makyajı temizlediğinizde gerçek yüz ortaya çıkar.
Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı olacağım dedi ama 13 yıl genel başkanlık yaptı. Kendisi böyle anılacak. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki son konuşmasında ağlamıştı, şimdi arkasından gülücükler saçıyor." dedi.
"CHP'de HDP gibi bir eş başkanlık olacak gibi"
Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ilişkisine de değinen Dağ, HDP benzetmesi yaptı.
Dağ şöyle konuştu:
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle seçimden çekileceği paylaşımını görmesi, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i tanıtması, Özel’in İBB ziyareti, parti meclisindeki ertelemeli seçim ve kavgaların ortaya çıkması...
Ekrem İmamoğlu'nun temsilcisi konumundaki bir gazetecinin eş başkanlık vurgusu, CHP'de HDP'ye bezer bir eş başkanlık süreci olacak gibi duruyor.
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