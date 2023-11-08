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Siyasette gündem yerel seçimler.

Bu kapsamda çalışmalar hız kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Habertürk canlı yayınında Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı, süreci değerlendirdi.

Dağ, MHP ve Cumhur İttifakı paydaşlarıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yerel seçim için isimler belirlenmeye başlanıyor

Dağ, şöyle konuştu:

Biz iki işi bir arada götürüyoruz. İttifak ilişkilerini bir arada götürüyoruz. MHP ile liderler ve heyetler bazında ilişkiler devam ediyor.



2019’da bir tecrübe oluştu. O tecrübenin üzerine inşa edilecek bir durum oluşacak. Heyetler henüz bir somut sonuca varmış değil.



İttifakımız seçim ittifakı değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizde ittifakla ilgili arkadaşlara Cumhurbaşkanımız görevi verdi. Müzakerelerden sonra MYK’ya getirecekler.



Bir taraftan kendi sürecimizi yürütüyoruz. Yarın Ali İhsan Bey süreci anlatacak. 2019 sürecinden yola çıkarak, üst kurul heyeti toplanır. Kurulda il il isim tespitine başlayacaklar. İsim tespitiyle birlikte belirli bir sayıya ulaşıldığında biz aday açıklamarına başlayacağız.



Komisyon toplanıp belli sayıda ismi belirledikten sonra, 2018’de kasım ayı sonunda tamamlamıştık bu süreci bu dönemde de yine benzer süreç olabilir.