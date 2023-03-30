HDP'nin seçim vaatlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki HDP'nin seçim vaatleriyle ilgili bir paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?" diye sordu.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere haftalar kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını Millet İttifakı'na kabul ettirdikten sonra hemen Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile diyaloğa başladı. 6'lı koalisyonun gizli ortağı konumunda bulunan HDP, bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi. CHP'den destek bulan HDP, 2023 seçimleri için parti beyannamesini açıkladı. AYM'de devam eden terör davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla katılacak olan HDP, seçim bildirgesinde akla mantığa sığmayacak taleplerde bulundu. Gözden Kaçmasın HDP seçim vaatlerini açıkladı: Askeri operasyonlara son vereceğiz Haberin Detayları AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken paylaşım AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin bildirgesine yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dağ, bildirgede yer alan maddelerine yönelik paylaşımında, "Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?" ifadelerini kullandı. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP'ye verilecek her taviz, Kandil'e verilir Haberin Detayları