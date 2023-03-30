HDP seçim vaatlerini açıkladı: Askeri operasyonlara son vereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP, seçimler için parti beyannemesini açıkladı. Beyannamede askeri operasyonların durdurulacağı ve Diyanet'in kapatılacağı gibi maddeler yer aldı.

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Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Seçimlere haftalar kala siyaset arenası hiç olmadığı kadar hızlı.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ise masadan kalktığını açıkladı.

Ancak Akşener, birkaç gün sonra masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koşuluyla tekrardan oturdu.

Bu dakikalardan sonra ise her şey görünür olmaya başladı.

HDP ile diyalog başladı

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettirdikten sonra hemen HDP ile diyaloğa başladı.

6'lı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldılar

HDP ise cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Bu karar ise özellikle İyi Parti'de ve milliyetçi tabanda olumsuz bir karşılık aldı.

HDP birlikteliği İyi Parti'yi böldü

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, dün yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Kandil, Kılıçdaroğlu'nu olumlu karşıladı

Siyasette bunlar yaşanırken bir diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Kandil'de olumlu karşılandı.

PKK elebaşı terörist Duran Kalkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi.

Destek karşılığı özerklik vaadi

Terör kanadı desteğini her fırsatta ifade ederken CHP kanadı da bu desteklere kayıtsız kalmadı.

HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP, açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.

CHP'li Yunus Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda terör örgütü PKK’nın yerel özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.

HDP seçim beyannamesini açıkladı

CHP'den desteği alan HDP ise 2023 seçimleri için parti beyannamesini açıkladı.

AYM'de devam eden terör davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla katılacak olan HDP, seçim bildirgesinde akla mantığa sığmayacak taleplerde bulundu.

Askeri operasyonlardan, din konusuna kadar birçok başlıkta açıklanan bildiride öne çıkan maddeler şu şekilde:

- Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.

- Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız.

- Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.

- Zorunlu din dersini kaldıracağız.

- KHK’ları ve OHAL komisyonunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.

- İsteğe bağlı kürtajı yeniden parasız ve ulaşılabilir yapacağız.