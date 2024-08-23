İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu düğünde buluştu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğünde yan yana görüntülenirken, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da aynı karede yer aldı.

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Haber Merkezi

8 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Tüzük Kurultayı öncesinde "normalleşme" görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti.

DÜĞÜNDE BULUŞTULAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun düğününde bir araya geldi. Yan yana oturan ikili, takdimler sırasında birbirlerini alkışlayarak samimi bir görüntü sergiledi. Düğünde, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hazır bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ÇİFTE "KAVGA VE BARIŞ" MESAJI

Gazeteci Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde görüşen İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bu gece yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. Düğünden fotoğraf ve videolar paylaşan Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP içi normalleşme'den yeni görüntüler... Kılıçdaroğlu, yeni çiftlere “kavga ve barış” mesajı verdi. İmamoğlu, eski günlerdeki gibi saygısını gösterdi. Şu an Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanları düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ediyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MORALİ YÜKSEKTİ"

Kılıçdaroğlu ile nikah öncesinde de görüştüğünü söyleyen Yarkadaş, şöyle yazdı: