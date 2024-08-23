8 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Tüzük Kurultayı öncesinde "normalleşme" görüntüleri gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti.
DÜĞÜNDE BULUŞTULAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun düğününde bir araya geldi. Yan yana oturan ikili, takdimler sırasında birbirlerini alkışlayarak samimi bir görüntü sergiledi. Düğünde, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hazır bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ÇİFTE "KAVGA VE BARIŞ" MESAJI
Gazeteci Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde görüşen İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bu gece yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. Düğünden fotoğraf ve videolar paylaşan Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
CHP içi normalleşme'den yeni görüntüler... Kılıçdaroğlu, yeni çiftlere “kavga ve barış” mesajı verdi. İmamoğlu, eski günlerdeki gibi saygısını gösterdi. Şu an Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanları düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ediyor.
"KILIÇDAROĞLU'NUN MORALİ YÜKSEKTİ"
Kılıçdaroğlu ile nikah öncesinde de görüştüğünü söyleyen Yarkadaş, şöyle yazdı:
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile nikah öncesi görüştüm. Morali ve keyfi yerindeydi. Enerjikti. Partinin geleceğine dair görüşlerini aktarırken, deneyimini de ortaya koyuyordu.
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