İmamoğlu'nun dünden bugüne sızan gizli görüşmeleri

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Valizlere gizlenmiş jammer cihazları, kapatılan güvenlik kameraları ve "çok gizli" ibareli buluşmalar... Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun "kasa adamları" olarak bilinen isimlerle Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirdiği sır görüşme, hafızalarda geçmişteki diğer gizli temaslarını da canlandırdı.

İLK GİZLİ BULUŞMA, GAZETECİ KÜÇÜKKAYA İLE

Bu sessiz buluşmaların ilki, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde yaşanmıştı. Binali Yıldırım’la canlı yayında karşı karşıya geleceği kritik program öncesinde, İmamoğlu her ne kadar "Moderatör bana soruları önceden vermese de olur" diyerek şeffaflık vurgusu yapmış olsa da, moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde gizlice bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Üstelik bu gizli görüşme, seçimden üç gün önce gerçekleşmiş ve tam 46 dakika sürmüştü.

Buluşmanın basına sızması, Küçükkaya'nın soruları önceden paylaştığı iddialarını da beraberinde getirmiş, yapılan açıklamalar ise kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini dağıtmaya yetmemişti.

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KAR FIRTINASI İSTANBUL'DA, İMAMOĞLU İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE BALIKÇIDA

İmamoğlu'nun bir sonraki gizli buluşması ise İstanbul’da kar fırtınasının şehri teslim aldığı günlerde yaşandı. Sosyal medyada "görevimin başındayım" mesajları paylaşan İmamoğlu'nun, o sırada İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı’ndaki bir balıkçıda gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

Karla kaplı yollarda mahsur kalan binlerce İstanbullu isyan ederken, İmamoğlu’nun balıkçıya giderken çekilen araç konvoyu görüntüleri büyük tepki çekti. Bu gizli görüşmenin de, CHP içinden sızdırılan bir kare fotoğrafla gün yüzüne çıktığı ileri sürüldü.

CHP'DE DEĞİŞİMCİLERİN İFŞA OLAN "GİZLİ" TOPLANTISI

Takvimler 2023'ü gösterdiğinde ise İmamoğlu bu kez dijital bir "gizli toplantı" ile gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" rüzgarları eserken, İmamoğlu'nun başını çektiği, aralarında Özgür Özel, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın’ın da bulunduğu bir grup CHP'li isim, gizli bir Zoom görüşmesi yaptı.

14 dakika 40 saniyelik bu kayıt, "Değişim Gerçeği" adlı bir YouTube kanalı tarafından “Yüzyılın İhaneti: Kılıçdaroğlu'na Tarihi İhanet!” başlığıyla servis edildi. Toplantı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik koltuğunu sarsan süreçte önemli bir kırılma noktası oldu.

ÖZGÜR ÖZEL: "UTANILACAK BİR ŞEY YAPMADIK"

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, eleştiriler karşısında, "Biz CHP’nin fikrinin insanlarıyız. Utanılacak bir şey yapmadık. Biri namertçe bu kaydı almış. Ama meseleye baktığınızda utandıracak bir durum yok" diyerek kendisini ve arkadaşlarını savunmak zorunda kalmıştı.