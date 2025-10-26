İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de yıkıma devam etme talimatı verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşgalci İsrail'de yıkıma devam kararı alındı...

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya, Gazze’nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolündeki bölgede yıkım çalışmalarına devam etme talimatı verdiğini bildirdi.

GAZZE'NİN ASKERDEN ARINDIRILMASI STRATEJİK HEDEFLER ARASINDA

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’deki tünellerin yıkımının, Hamas’ın silahsızlandırılmasının ve Gazze bölgesinin askerden arındırılmasının stratejik hedef olduğunu vurguladı.

Katz, Gazze’deki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

YIKIMA DEVAM TALİMATI VERDİ

Gazze’deki tünellerin yüzde 60’ının sağlam olduğunu öne süren Katz, İsrail ordusuna sarı hattın kontrolündeki bölgelerde yıkım çalışmalarına devam etme talimatı verdiğini açıkladı.

Katz, verilen bu kararın ABD’li yetkililerle yürütülen görüşmeler doğrultusunda koordinasyon içinde alındığını belirtti.