İYİ Partili Rıdvan Uz'dan İbrahim Özkan'a tepki İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, istifa etmesine rağmen yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilen İbrahim Özkan'a tepki göstererek, "Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin" paylaşımında bulundu.

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, önceki gün İYİ Parti lideri Meral Akşener'in isteği ile istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile (CHP) iş birliğini savunan Özkan'ın gerçekleştirilen 8 kişinin oy verdiği seçimlerde 7 oyla yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilmesi İYİ Parti'yi karıştırdı.

Disipline sevk edildiler

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yüksel Coşkun, Özkan'ın istifası sonrasında bazı üyelerce yeniden seçilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bu karar altında imzası olanların 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Rıdvan Uz'dan sert tepki

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yeniden seçilmesinin ardından paylaşımda bulunan Özkan'a sert tepki gösterdi.

Uz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: