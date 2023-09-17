İyi Parti'yi blöf yapmakla suçlayan Fatih Portakal, partililerin hedefinde İyi Parti'nin seçimlere kendi adayları ile girme kararının pazarlıkta elini kuvvetlendirmek için alındığını ve Meral Akşener'in 2-3 gün sonra geri döneceğini söyleyen Fatih Portakal'a İyi Parti yöneticilerinden sert tepkiler yükseldi.

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Yerel seçimler Türkiye'nin gündemi

Seçime yaklaşık 6 ay kala siyasette sular ısınıyor.

Genel seçimleri büyük bir yenilgiyle geride bırakan muhalefet parçalandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime kendi kadroları ile gideceklerini açıkladı.

Partilerin muhalif ittifakı bozması seçmende karşılık bulmadı.

Özellikle muhalif cephenin gazetecileri ittifaksız muhalefetin kayıptan başka bir sonuç alamayacağının altını çiziyor.

Bunların başında Fatih Portakal geliyor.

Sözcü TV’de yayınlanan Ana Haber programında İYİ Parti ve Akşener'in blöf yaptığını söyleyen Portakal, yakın zamanda yeniden masanın kurulacağını ifade etti.

"Bakmayın siz Meral Hanım'a 2 gün sonra dönüş yapacak"

Portakal şöyle konuştu:

"Meral Hanım’ın İyi Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve kurmayları… İkisi de biliyor. İttifaksız kazanmaları mümkün değil. Matematik ortada. Bakmayın siz Meral Hanım'a 2 gün sonra dönüş yapacak CHP’yi masaya çekmek için, ‘ben de pazarlık gülüm ver’ diye böyle bir blöfün içerisinde. Siz rahat olun 2-3 gün sonra İyi parti yanaşmaya başlayacak."

"Mesleki ahlak yoksunu bu zat"

Bu sert ifadelerden sonra Portakal, İyi Partililerin hedef tahtasına oturtuldu.

Portakal, birçok İyi Partili yöneticinin sert açıklamalarına maruz kaldı.

İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz Portakal’ın açıklamaları hakkında en sert ifadeleri kullanan İyi Partililerden biriydi.

Poyraz, “Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır” ifadelerini kullandı.

"Hesabındaki para yükseldikçe..."

İyi Parti lideri Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Portakal’a “Banka hesabındaki rakam yükseldikçe, haysiyetin alçalıyor farkında mısın?” dedi.

"Fatih Portakal gibi bu dengenin rantçıları"

İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti’nin karşılıklı ranta dönüşen ittifak siyasetinin dehşet dengesini değiştirme teşebbüsü olan 3. yolu açması, Fatih Portakal gibi bu dengenin rantçılarını çok rahatsız etmiş durumda.”

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da “Kokuşmuş ilişkilerinizle İyi Partimize istikamet belirleyemediğiniz için terbiyesizce yorumda bulunuyorsunuz.” paylaşımı yaptı.