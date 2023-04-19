Kayseri'de yabancı uyruklu çocuk balkondan düştü

DHA
Kayseri'de öğlen saatlerinde panik yaşandı.
Saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokaktaki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.
Suriye uyruklu Iyd C., oyun oynadığı sırada balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Cudi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.