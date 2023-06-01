Kemal Kılıçdaorğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti CHP'de 17 MYK üyesinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onaylarken bazı üyelerin görevine devam etmesi, yeni yönetimin ise önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.

ensonhaber.com 14 ve 28 Mayıs hezimetlerinden sonra muhalefette deprem sürüyor. Özellikle CHP'de sular durulmuyor. Parti tabanından başlayan değişim çağrılarına karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmemek için direniyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. MYK üyeleri istifa etti, Kılıçdaroğlu onayladı Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken 17 MYK üyesinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları kabul etti. Bazı üyeler göreve devam edecek Önümüzdeki hafta itibarıyla yeni yönetimin belli olacağı belirtilirken, üyelerden bazılarının görevine devam etmesi bekleniyor. Kurultay takvimi başlatılacak Ayrıca toplantıda Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Buna göre kurultay takvimi başlatılarak 2024 yerel seçimlerinden önce parti içinde yarışın tamamlanması kararlaştırıldı. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemek için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'Na yakın isimleri parti yönetimine alması bekleniyordu. Bu kapsamda İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi de parti merkezinde başladı. Diğer yandan MYK üyeleri seçim gecesi de istifa etmiş fakat istifaları kabul edilmemişti. Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek Haberin Detayları