Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek Kurultay öncesi parti yönetiminde revizyona giden CHP'de başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu, yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

ensonhaber.com Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oy oranıyla zafer kazanırken, Ankara'da hareketli günler başladı. Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde... Kılıçdaroğlu devam mesajı verdi Kaybedilen seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını verdi. Parti içinde değişim talebi yükselirken Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi parti merkez yürütme kurulunu ardından da parti meclisini toplama kararı aldı. A takımını yenileyecek Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından ilk değerlendirmeyi yaparak partideki A takımını yenileme kararı aldığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar sonrası, Ekrem İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği merak konusu oldu.. İmamoğlu ile görüşecek Toplantı trafiğinin yaşandığı CHP'de bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın akşam CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği öğrenildi. İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan denge siyaseti Haberin Detayları